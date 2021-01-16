Шестнадцатилетний Кирилл Моисеев, уроженец Вязниковского района, который до недавнего времени выступал за футбольный клуб \\"Торпедо-Владимир\\" теперь будет играть в профессиональном клубе «Ростов». ФК выступает в Российской премьер-лиге.Ранее юный футболист выступал на своей малой родине за местные команды «Текстильщик» и «Луч-Атлет», а также участвовал в межрегиональных и даже международных соревнованиях в составе сборной владимирской школы олимпийского резерва. В прошлом году на кубке Вязниковского района ему даже присвоили титул лучшего нападающего сезона.