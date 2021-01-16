В 00.05 16 января в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного дома в деревне Усад Меленковского района, сообщает пресс-служба ведомства.На момент прибытия пожарных наблюдалось горение дома и хозяйственной постройки, была угроза распространения пожара на соседний дом. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 3 единицы техники и 12 человек.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.