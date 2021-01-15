Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратилась тридцатиоднолетняя жительница Юрьев-Польского, сообщившая о похищенном у нее телефоне. Девушка пояснила, что накануне в компании познакомилась с молодым человеком, который вызвался провожать ее домой. На автобусной остановке новый знакомый попросил у нее телефон для срочного звонка, отошел в сторону, а потом сбежал вместе с гаджетом. Полицейские сумели найти злоумышленника, который признался, что, видя доверчивость девушки, решил похитить телефон, который потом продал. Ущерб горожанке он возместил в ходе следствия, а в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.