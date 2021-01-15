Два жителя областной столицы дружили, и один из них помогал приятелю, защищая его интересы в суде по факту аварии по страховым вопросам. Суд он выиграл, получив три миллиона рублей. Но деньги не отдал другу, как должен был, а купил на них себе квартиру. Обманутый товарищ подал в суд и выиграл его, вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения. Но через несколько дней после вступление решения в законную силу. Владелец жилья продал квартиру своей знакомой по цене, ниже кадастровой стоимости. А до этого он продал и свой автомобиль. Обманутому владимирцу снова пришлось идти в суд. И судья согласился, что хозяин квартиры, зная о вступившем в силу решении суда, намеренно ухудшил свое финансовое положение, продав жилье ниже рыночной цены. В итоге договор купли-продажи квартиры признали недействительным, ее вернули прежнему владельцу, которому предстоит отдать знакомой уплаченные за нее деньги.