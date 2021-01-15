В ночь на 19 января богослужения будут совершены в нескольких храмах Владимира: Михаило-Архангельский на Студеной Горе, Николо-Галейский, Князь-Владимирский, Спасо-Преображенский, Свято-Георгиевский, Михаило-Архангельский, Троицкий. Также службы пройдут в Богородице-Рождественском мужском монастыре и Свято-Боголюбском Алексиевском мужском монастыре. Как отмечают во Владимирском епархиальном управлении, планируемое время проведения праздничных богослужений - с 23:00 18 января до 02:00 19 января. Раздача воды будет производиться по тем же адресам во время, когда храмы открыты для посещения. В городской администрации просят всех горожан, собирающихся посетить храмы, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и ограничения, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и острых респираторных заболеваний.