Жительница Петушинского района в июне 2019 года в одном из банков открыла сберегательный счет, куда положила 2 800 000 тысяч на три месяца. Но в августе ей позвонил незнакомец на мобильный телефон и, назвавшись представителем банка, сообщил, что кто-то пытается закрыть ее действующий счет. Чтобы предотвратить это, ей предложили заблокировать личный кабинет и сообщить логин роботизированной системе, что женщина и сделала. Через некоторое время ей снова позвонили с этого же номера и сообщили, что все работы выполнены. Но позднее, зайдя в личный кабинет, она увидела, что с ее счета списали более двух миллионов. Когда она позвонила в банк, ей ответили, что сотрудники банка ей не звонили и никаких операций по вкладу не производили. Лишившаяся денег женщина написала заявление в полицию, но денег ей не вернули. И тогда она обратилась в суд, требуя признать условия договора банковского вклада нарушенными и взыскать не только исчезнувшие со счета деньги, но и неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Добровольно отдавать ей крупную сумму банк отказался, ведь вкладчица сама сообщила логин и секретный пароль кому-то, хотя по договору не должна была этого делать. В итоге лишившейся денег женщине сначала отказал Петушинский районный суд ,а потом и областной, куда она подала жалобу.