Исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах сообщила, что в рейтинг лучших музеев в городах Золотого кольца России был включен музей ложки.В число лучших вошли также музей сыра в Костроме, музей кожевенного ремесла в Угличе, Ярославский художественный музей, историко-краеведческий музей им. Бурылина в Иванове, государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Переславль-Залесский музей-заповедник, музей игрушки им. Бартрама в Сергиевом Посаде и музей деревянного зодчества в Суздале.Напомним, что музей ложки был создан во Владимире коллекционером Татьяной Пикуновой в 2015 году. Здесь представлена самая большая коллекция ложек в России - более 20 тысяч экспонатов, включая уникальные предметы.