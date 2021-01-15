За последнюю неделю во Владимирской области к медикам обратилось 6 047 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 1 946 детей. Эпидемии в регионе нет - пороговый уровень заболеваемости ниже на 15,7%, превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 60,5%. В областной столице за неделю зарегистрировано 2 325 обращений горожан в больницы, среди них 668 детей. Превышение эпидпорога регистрируется на 3,4%, а среди взрослых от пятнадцати лет и старше на 79,6%. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, чаще всего жители региона подхватывают риновирусы, парагрипп, COVID-19, бокавирусы и аденовирусы. Специалисты рекомендуют носить маски, тщательно соблюдать правила личной гигиены, избегать толп, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, соблюдать социальную дистанцию и одеваться по погоде, а главное – при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.