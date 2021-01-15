Во Владимире направлено в суд уголовное дело о аварии, повлекшей по неосторожности смерть человека. Как установило следствие, вечером 31 августа прошлого года двадцатидевятилетний владимирец на «Шевроле Нива» ехал по Суздальскому проспекту. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 7 автомобилист не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался навстречу. В результате столкновения тридцатидвухлетний водитель мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении водитель автомобиля признал в полном объеме. Теперь его судьбу решит Фрунзенский районный суд. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит до пяти лет лишения свободы.