По данным владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в самое ближайшее время во Владимирской области начнется сильнейший снегопад. За сутки может выпасть 11,7 миллиметров осадков.Первые осадки должны выпасть ночью 16 января. Но самая сильная метель ожидается днем - с 12 до 15 часов. В МЧС России по Владимирской области уже начали готовиться к ухудшению погодных условий, так как риски возникновения ЧС и происшествий при такой погоде возрастают.В первую очередь, все мы можем ждать большие проблемы с трафиком на дорогах, с которыми вряд ли оперативно удастся сработать городским службам. Напомним, что 14 января выпало раза в два меньше осадков, однако во Владимире последствия снегопада ликвидировали до вечера. Как следствие, во Владимире и области может возрасти число ДТП. Также МЧС ожидает аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, съезд снега с крыш зданий. Если что-то случится - звоните на номера 101 и 112.