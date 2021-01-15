Жительница Владимира обратилась в Октябрьский районный суд с иском к МКУ «Центр управления городскими дорогами» и МУП «Владимирводоканал» о возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. В ноябре 2019 года на улице Егорова при управлении принадлежащим ей автомобилем она на дороге наехала на заполненную водой яму. В результате автомобиль получил механические повреждения, стоимость по устранению которых составила 237 510 рублей. Свидетель, тоже ехавший в машине, подтвердил ситуацию. Но оказалось, на проезжей части находилась не яма, а отверстие ливневой канализации, решетка которой находилась ниже уровня дороги. За содержание ливневой канализации возложено на МУП «Владимирводоканал», представитель которого просил отказать в удовлетворении исковых требованиях – он посчитал, что доказательств ненадлежащего содержания ливневой канализации истцом не представлено. Суд удовлетворил требования горожанки частично: с МУП «Владимирводоканал» взыскано возмещение причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия ущерба в размере 31 783 рублей - согласно заключению проведенной при рассмотрении дела автотехнической экспертизы ремонт стоил именно столько. Также горводоканал возместит расходы по оплате услуг экспертов, по оплате юридических услуг, по оформлению нотариальной доверенности, по оплате государственной пошлины в размере, пропорционально удовлетворенным требованиям. Суд вышестоящей инстанции оставил решение суда без изменений.