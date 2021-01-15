В регионе в прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12436 жителей Владимирской области, из них 1274 – дети. Пациенты прошли лечение за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств Фонда ОМС. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.Высокотехнологичная медицинская помощь основана на последних достижениях науки и техники, в которой нуждаются пациенты со сложными и редкими заболеваниями.Во Владимирской области подобную услугу оказывают 17 медицинских организаций. Благодаря этому пациенты могут получать квалифицированную помощь, не покидая пределы региона. В 2020 году таких пациентов насчитывалось почти 6 тысяч, что составляет 47,5 процента от общего объема оказанной высокотехнологичной медицинской помощи. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 37 процентов.В клиниках Владимирской области выполняются сложные операции на сосудах сердца, восстановительные операции на позвоночнике, проводится выхаживание новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела, делаются операции по эндопротезированию суставов. Высокотехнологичное лечение получают пациенты с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Владимирские медики успешно работают в сфере челюстно-лицевой и детской хирургии, а также по другим направлениям.