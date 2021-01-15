Житель Владимирской области обвиняется в убийстве трех человек и покушении на жизнь четвертого. По версии следствия, в апреле 2019 года он поругался с тремя знакомыми. Нападавший подозревал, что они сообщили полиции о том ,где он находится, а в результате его могли доставить в суд и заменить исправительные работы на реальное лишение свободы. Поскольку все в компании были нетрезвые, дошло до поножовщины: обвиняемый ножом не менее шести раз ударил в шею, туловище и левую руку одного знакомого, затем он нанес этим же ножом не менее четырех ударов одной женщине и не менее одного – еще одной присутствовавшей знакомой. От острой и массивной кровопотери трое раненых умерли на месте происшествия. А нападавший отправился в квартиру к своим знакомым, где продолжил выпивать. Но и там из ревности к хозяйке дома поссорился с одним из гостей и напал на него. Вновь вооружившись ножом, он ударил его в грудь. К счастью мужчине удалось спастись: мужчина активно сопротивлялся, а потом убежал в соседнюю комнату и удерживал силой закрытую дверь. Кроме того, ему вовремя помогли медики. Следующее судебное заседание по делу состоится 20 января: его отложили в связи с необходимостью подготовки подсудимого к даче показаний.