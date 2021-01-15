В ночь на 15 января коммунальщики продолжали чистить город после снегопада. Снег убирали 49 машин, на снегосвалку с улиц вывезли 4200 кубометров осадков. С утра на уборку снега с улиц города вышли 53 машины и 74 дворника. Как обещают в мэрии, уборка снега в областном центре будет вестись круглосуточно и без выходных - до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города. Но при этом просят не парковать машины вдоль дорог, где они мешают уборке. Напоминаем, по вопросам уборки Владимира можно звонить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6:30 до 16:00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. А пожаловаться на управляющую компанию, которая не приводит в порядок дворы многоквартирного дома, можно по телефону 53-26-30 с 08:30 до 17:00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно.