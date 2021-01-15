Как сообщают в мэрии, сейчас в областной столице работают 2750 камер видеонаблюдения, задействованных в системе мониторинга безопасности, доступ к которым есть у полицейских, сотрудников горадминистрации, управления гражданской защиты населения и МКУ «Центр управления городскими дорогами». Видеонаблюдение есть на основных городских магистралях, дорожных развязках, площадях, парках, скверах, около школ, ДК и спортивных учреждений. Только за прошлый год с использованием информации, полученной с камер видеонаблюдения, установили около 90 виновников дорожно-транспортных происшествий и нарушителей общественного порядка, а чиновники дополнительно выявили 35 фактов совершения административных правонарушений. В этом году камеры видеонаблюдения дополнительно поставят на входе во всех муниципальных образовательных учреждений. Также видеокамеры появятся в парке «Добросельский». Первую часть камер установят уже в феврале, а летом, когда благоустройство парка продолжится, их число увеличат.