В Юрьев-Польском районе передано в суд дело в отношении двух местных жительниц - мамы и дочки. Их обвиняют в мошенничестве при получении выплат.По данным областной прокуратуры, изначально дело завели только на мать. После прокурорской проверки стало известно, что 56-летняя женщина с октября 2016 года по май 2020 года предоставляла в отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району заниженные сведения о размере дохода своей семьи. Благодаря этому она смогла получать субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на общую сумму более 170 тысяч рублей.Также прокуратура уверяет, что матери в мошеннической схеме помогала дочь, которая изготавливала подложные документы о размере собственного дохода и передавала их матери. В итоге обе женщины предстанут перед судом. Кстати, они в ходе следствия вернули всю сумму субсидии обратно в бюджет.Максимальное наказание, которое грозит женщинам, тюремный срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев.