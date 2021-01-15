Во Владимирской области, в селе Давыдово Камешковского района, выявили генетический материал ДНК-вируса африканской чумы свиней. Сейчас в регионе проводят комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.Областное управление Россельхознадзора советует собственникам животных: обеспечить безвыгульное содержание свиней, соблюдать ветеринарные правила содержания, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, предоставлять поголовье свиней для вакцинаций, проводимых ветслужбой против классической чумы и рожи свиней, ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от клещей, вшей и блох, а также проводить профилактическую дератизацию, не завозить свиней без согласования, а также из неблагополучных территорий, не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы, немедленно сообщать обо всех случаях заболеваний свиней в государственные ветеринарные службы по зонам обслуживания.В случае обнаружения трупов свиней необходимо незамедлительно сообщить в субъектовую ветеринарную службу.