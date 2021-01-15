Первое возгорание случилось 15 января в районе 00.00: в пожарную охрану сообщили о сильном задымлении в жилом доме на две семьи в селе Цибеево Суздальского района. Когда сотрудники МЧС приехали на место, установили, что пламя идет в нежилой части дома. В квартиры жильцов огонь не успел распространиться. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. На месте работали две единицы техники и восемь человек личного состава.Следующий пожар произошел в Кольчугине, на ул. Красноармейская. В 2.56 в МЧС поступил звонок о загорании жилого дома, также на две семьи. Пожар обнаружил хозяин одной из квартир – мужчина 1972 г.р. Он проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Затем обнаружил, что на кухне уже распространяется открытый огонь.- Вместо того, чтобы сразу вызвать пожарную охрану, мужчина пытался потушить огонь самостоятельно. Потушить огонь ему не удалось, он получил ожоги, - рассказали в областном управлении МЧС. - В результате пожара кровля дома пострадала полностью, одна из квартир сгорела полностью, вторая пострадала частично.Во второй квартире проживала женщина, сейчас она у родственников. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неисправной электропроводки. К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 9 человек личного состава.