СУ СКР по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Владалко», обвиняемого по статье \\"уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере\\".По версии следствия, с 2013 по 2016 гг. руководство предприятия применяло схему уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет. Генеральный директор заключал фиктивные сделки, в том числе, с взаимозависимыми и подконтрольными лицами и контрагентами.- В состав расходов, уменьшающих доходы от реализации продукции, в отсутствие фактических затрат по хозяйственным операциям, в налоговую документацию включались ложные сведения. Генеральный директор умышленно уклонился от выплаты НДС в размере около 40 миллионов рублей и налога на прибыль в размере свыше 2,5 миллионов рублей, - рассказали в областном следственном комитете.В ходе расследования уголовного дела наложили арест на имущество должника на сумму около 54 миллионов рублей. Вину директор не признал.Уголовное дело направлено в суд.