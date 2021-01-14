Муниципальное МКУ «Благоустройство» привлекли 86 своих рабочих к расчистке от снега парков, скверов, бульваров, лестниц во Владимире. Кроме того, в их задачи входит посыпка песко-соляной смесью закрепленных объектов.Напоминаем, что все владимирцы могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ \\"Центр управления городскими дорогами\\" по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство»: 43-21-23.Жалобы на качество и оперативность зимней уборки управляющими компаниями можно сообщать на «горячую линию» управления ЖКХ администрации г. Владимира по телефону 53-26-30 (с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни). Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.