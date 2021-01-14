14 января в 12.30 на 18 километре трассы \\"Владимир-Муром-Арзамас\\" 26-летний водитель \\"Лады Приоры\\" при движении в сторону областного центра не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с 65-летним водителем автомобиля \\"ВАЗ - 21074\\".Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, водителя \\"Лады\\" направили на амбулаторное лечение, водителя и пассажира \\"ВАЗа\\" госпитализировали. Всех пришлось деблокировать из машин.Последствия ДТП ликвидировало 17 человек и семь единиц техники. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.