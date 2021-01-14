По поручению президента во всех регионах страны, в том числе во Владимирской области, 18 января начинается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции.- «Вакцина «Спутник V» доказала свою высокую эффективность и безопасность. Алгоритм проведения вакцинации разработан, весь персонал обучен», – подчеркнула глава облздрава Елена Утемова.Уже на этой неделе в регион поступит 16800 доз вакцины «Спутник V», а до конца января область получит в общей сложности 52 тысячи доз вакцины, что позволит прививать от коронавируса широкие слои населения.Во всех основных поликлиниках областного центра и в каждом районе разворачиваются прививочные пункты. Сейчас таких пунктов уже 9: в Городской клинической больнице №5 Владимира, Центральной городской больнице Коврова, Муромской городской больнице №3, Клинической больнице «РЖД-Медицина» Мурома, Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Александровской, Киржачской, Камешковской и Петушинской районных больницах.Для того чтобы привиться от коронавируса, жителям Владимира необходимо сообщить о своем желании, позвонив в колл-центр Городской клинической больницы №5 по номеру (4922) 77-34-90. Жителям других городов и районов предлагается обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства. Людей будут приглашать на вакцинацию в определенный день и час.