С 8 по 10 января в Коврове прошел первый этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «троеборье с лыжной гонкой». В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов из 10 регионов страны.Результаты в абсолютном зачете: Дина Романова завоевала 2 место, а Анастасия Суконкина Анастасия – 3 место. Достойные результаты также показали: Артем Петрик, Николай Маклаков, Ярослава Козлова, Светлана Новикова.Среди регионов Владимирская область заняла 1 место. Среди спортивных клубов Спортивная школа «Вымпел» заняла 1 место.Следующие соревнования по полиатлону в Коврове должны пройти с 29 по 31 января, когда намечено проведение чемпионата и первенства Владимирской области.