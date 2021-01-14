В 2021 году 10 детских музыкальных и школ искусств в семи муниципальных образованиях области получат новые музыкальные инструменты, оборудование, учебную и методическую литературу в рамках национального проекта «Культура». На это из федерального и регионального бюджетов будет направлено почти 55 млн рублей. Кроме того, в рамках нацпроекта в этом году ремонт пройдет в восьми школах искусств. Об этом сообщают в пресс-службе администрации области.Наш регион стал одним из первых в России, где начали обновлять фонд музыкальных инструментов в ДШИ и ДМШ еще до начала реализации нацпроекта «Культура». В 2019 году, уже в рамках проекта, новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу на общую сумму свыше 61 млн рублей получили 10 детских школ искусств и музыкальных школ региона, а также областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина.