Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Юрьева-Польского района. Мужчину обвинили в мошенничестве. По данным УМВД по Владимирской области, в октябре прошлого года 31-летняя жительница в компании познакомилась с мужчиной. Он захотел проводить ее до дома, та не возразила. На автобусной остановке новый знакомый попросил у нее телефон, чтобы позвонить. Мужчина отошел в сторону и убежал.Сотрудники полиции задержали обманщика. Он уже успел продать гаджет. Причиненный собственнице ущерб был возмещен в ходе следствия. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.