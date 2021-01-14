Муниципальные коммунальные службы Владимира продолжают ликвидацию последствий снегопада, который обрушился на областную столицу в ночь с 13 на 14 января. Работы по очистке города организованы круглосуточно. Муниципальные коммунальные службы будут работать без выходных до полной очистке города от снега.В частности, Центр управления городскими дорогами продолжает очищать магистрали и тротуары города силами 55 единиц техники и более чем 80 рабочими ручной снегоуборки.Сейчас три колонны комплексных дорожных машин по 5-6 машин в каждой ведут повторную уборку снега с городских дорог и их обработку противогололедными материалами. Общая протяженность убираемой ими территории составляет 500 км. В ряде присоединенных территорий (мкр. Лунево и Шепелево) расчистку снега выполняют автогрейдеры.На городских тротуарах снег расчищают 11 тракторов. Протяженность тротуаров, которые убирают механизированных способом - более 150 км. Дворники продолжают расчищать остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Площадь убираемой территории - более 100 тыс. кв. м.Замдиректора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что ситуация с уборкой снега напряженная, но она находится под контролем.На одну проходку по городу колоннам снегоуборочной техники требуется 8-10 часов. Николай Дятлов подчеркнул, что в ближайшие дни также ожидаются значительные осадки, поэтому уборка снега будет организована в областном центре круглосуточно без выходных - до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.