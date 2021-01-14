Владимирстат поделился данными о количестве рабочей силы во Владимирской области. По данным ведомства, в 2019 году во Владимирской области численность рабочей силы в возрасте 15-72 года составила 719 с половиной тысяч человек. Большую часть из них составляли мужчины – их насчитали 364,7 тысяч. Женщин было немногим меньше: 354,8 тысяч. По сравнению с 2018 годом количество безработных женщин уменьшилось на 5,3 тысяч и составило 10,4 тысяч А вот количество безработных мужчин за 2019 год, к сожалению, увеличилось и составило 18,6 тысяч. Впрочем, за 2020 год ситуация с безработицей, вероятно, будет еще более неутешительной: из-за пандемии в регионе весной резко выросла безработица.