Расчистку от снега трасс М-7 \\"Волга\\" и Р-132 \\"Золотое кольцо\\" во Владимирской области проводят более 70 единиц спецтехники, сообщили в ФКУ Упрадор \\"Москва - Нижний Новгород\\". Сюда входят комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики.За прошедшие сутки для обработки дорог использовали 700 тонн противогололедных материалов. Кроме того, дорожники следят за обстановкой на трассах с помощью 12 видеокамер, 7 метеостанций и 10 постов учета интенсивности движения. Вся информация в режиме реального времени поступает в Ситуационный центр.Телефон для связи с диспетчерской: 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать необходимую помощь водителям.