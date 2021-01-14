В декабре 2019 года 36-летний житель Москвы, который отбывал наказание в исправительной колонии Владимира, решил купить для личного потребления амфетамин. В ходе телефонного разговора он договорился с неизвестным об отправке в колонию психотропного вещества - заключенный сказал спрятать его в продукты и указать в посылке имя другого осужденного.Товар приготовили в Москве и направили во Владимир. В вафельном торте находился наркотик массой чуть больше грамма. Заключенный, на имя которого пришла посылка, ничего не знал.Почтовое отправление стали проверять сотрудники колонии. В результате наркотик так и не дошел до мужчины. Октябрьский районный суд признал осужденного виновным за покушение на незаконное приобретение психотропных веществ в крупном размере.Суд назначил мужчине 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.