В конце декабря 2020 года в полицию по Вязниковскому району обратился представитель одного из охотничьих хозяйств. Он сообщил, что нашел в лесу тушу лося. По данным УМВД по Владимирской области, заявитель пояснил, что животное было убито и, судя по данным с фотоловушки, в этом месте был замечен автомобиль.Полицейские установили марку машины, попавшую на фото, а затем - личность водителя. Подозреваемый в незаконной охоте, житель Гороховецкого района 1991 года рождения, был задержан. Мужчина рассказал, что у него нет разрешения на отстрел, и, убив лося, он скрылся с места, чтобы спрятать ружье, а затем вернуться за тушей.В результате Государственной инспекции по охране и использованию животного мира причинен ущерб на сумму 80 000 рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконную охоту.