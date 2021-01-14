Прокуратура Гороховецкого района проведена проверка фермерского хозяйства, расположенного в деревне Выезд. Оно принадлежит индивидуальному предпринимателю.- В нарушение положений ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, территория фермерского хозяйства не была очищена от навоза, - сообщает областная прокуратура.Навозные кучи были расположены вблизи животноводческого помещения, площадки не имеют твердого покрытия, не огорожены изгородью высотой 1,5 метров, отсутствуют благоустройство, озеленение, освещение.Индивидуальному предпринимателю было внесено представление, по результатам его рассмотрения нарушения устранены.Кроме того, в отношении управляющего фермой вынесено постановление по делу об административном правонарушении, которое рассмотрено. Виновное лицо оштрафовано.