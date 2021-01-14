13 января состав «Томи» пополнил 34-летний вратарь Евгений Конюхов. Последним клубом Евгения было московское «Торпедо», за которое он выступал в первой половине этого сезона. Контракт с новичком рассчитан на 2 года.Евгений Конюхов родился в Муроме, начал заниматься футболом в местной спортивной школе. Далее выступал за «Металлург» из Выксы и дзержинский «Химик. Профессиональную карьеру начал во владимирском «Торпедо», после выступал за «Нижний Новгород», «Сибирь», «Тюмень», «Торпедо» (Москва) и «Крылья Советов».Евгений является трехкратным серебряным призером ПФЛ (дважды в составе владимирского «Торпедо» и один раз в составе «Тюмени»), бронзовым призером ФНЛ в составе «Нижнего Новгорода», дважды серебряным призером ФНЛ («Торпедо» и «Крылья Советов») и чемпионом ФНЛ в составе самарской команды. Является автором самой продолжительной «сухой» серии в ФНЛ, которая длилась 1448 минут и прервалась в матче против «Томи» после гола Анте Пульича.Конюхов принял участие в матче первого круга в составе «Торпедо» против «Томи» и помог москвичам одержать победу со счетом 1:0.