Во Владимире наградили победителей и призеров ежегодного творческого конкурса \\"Историческая остановка\\". Его организовали сотрудники управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, городского краеведческого общества и агентства \\"Russ Outdoor\\", которые размещают рекламу на остановках.Плакаты с выдающимися историческими личностями Владимира - ветеранами, олимпийскими чемпионами, героями Советского Союза - разработали школьники и молодежь старше 19 лет. Члены жюри выбрали пять работ, которые разместят на остановках общественного транспорта.В категории 14-18 лет победителями стали Илья Тарасов (МБОУ СОШ №15) с плакатом \\"Легенда Сурдлимпийских игр Виктор Павлович Бубнов\\", Елизавета Шутова (МБОУ СОШ №36) с плакатом о биатлонистке и лыжнице Анфисе Резцовой, а также Полина Зотова, Дарья Макарова, Екатерина Серикова (МБОУ СОШ №7) - плакат \\"130 лет школе № 7 имени гвардии капитана Федорова\\".Педагоги последней школы рассказали, что в январе - день рождения их выпускника, участника боев в Афганистане Владимира Федорова, имя которого носит 7 школа с 2018 года. Поэтому представители агенства \\"Russ Outdoor\\" в ближайшие недели разместят плакат школьников, где говорится о герое, на остановке рядом с учебным заведением.В категории 19 лет и старше победила работа Бориса Французова \\"Художнику Борису Французову 80 лет\\" и совместный плакат \\"От Дома пионеров до ДДюТ. Путь в 95 лет\\" Ирины Букаревой, Ирины Чистяковой и Валентины Янковской.