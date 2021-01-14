С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,3 процента. Во Владимирской области индексация коснулась почти 325 тысяч пенсионеров.В результате индексации страховая пенсия по старости у неработающих владимирских пенсионеров выросла в среднем на 1 030 рублей, а ее средний размер составит теперь 17 377 рублей. Важно уточнить, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от ее размера.Январская индексация на 6,3 процента затронула только неработающих получателей страховой пенсии. У тех, кто продолжает работать, выплаты увеличатся с учетом индексации после прекращения трудовой деятельности.