«Калина красная» – самая крупная в истории современной России творческая акция, посвященная социальной реабилитации осужденных.Первый этап конкурса состоялся в исправительных колониях и следственных изоляторах по всей стране.В конкурсе приняли участие 150 работ из 114 учреждений уголовно-исполнительной системы. Творческий репертуар осужденных включал в себя авторские песни, баллады, романсы, песни советских и российских композиторов и поэтов.В этом году финального гала-концерта в связи с пандемией не было. Финалисты определялись рейтинговым голосованием членов жюри по видеозаписям выступлений.Среди них осужденные ИК-6 п. Мелехово, которые исполнили свою музыкальную композицию «Под звездами» в стиле регги. Они также сделали интересный клип, как осужденный мечтает о свободе, о теплых странах.Победители награждены дипломами и памятными подарками.