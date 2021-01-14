Коммунальные службы Владимира продолжают ликвидацию последствий снегопада, который обрушился на областную столицу в ночь с 13 на 14 января. Ночью на улицы Владимира вышла 41 единицы техники. Прежде всего на дорогах города была распределена песко-соляная смесь.С раннего утра 14 января на улицах города снег убирают 55 единиц техники и 83 дворника. Идет механизированная очистка второстепенных дорог, их обработка противогололедными материалами. Дворники расчищают остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.Из-за продолжающегося снегопада в городе начали образовываться пробки. Их основными причинами стали сужение дороги из-за заносов по ее краям, значительное число мелких ДТП и замедление движения большегрузных автомобилей, особенно на подъемах.Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил, что в ближайшее время начнется патрульная снегоочистка дорог города колоннами комплексных дорожных машин, в том числе - в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. После окончания снегопада собранный снег будет вывозится на снегосвалку.По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.