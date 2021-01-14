Сильный снегопад во Владимире не мог не сказаться на движении транспорта. С самого утра горожане жалуются на пробки в самых разных частях областного центра.Изначально самые большие проблемы были в микрорайоне 8ЮЗ, где многие с утра не могли выехать и стояли в районе улицы Верхняя Дуброва. Однако сейчас ситуация на этом участке практически нормализовалась. Зато из-за большого числа аварий проблемы с движением транспорта возникли на \\"пекинке\\" и в Добром. На трассе М-7 жители пишут об авариях неподалеку от Содышки и рядом с Веризино. Также столкнулись машины в районе рынка \\"Тандем\\". Из-за этого на участке от Содышки и до Тандема машины ползут с черепашьей скоростью. Причем проблемы на федеральной трассе сказываются и на трафике на улице Горького, где транспорт стоит вплоть до остановки \\"улица Гастелло\\".Что касается Доброго, то здесь стоит улица Добросельская в сторону центра. Виной тому ДТП в районе \\"Автоприбора\\", а также авария на пересечении улицы Добросельской и Суздальского проспекта.