В Собинском районе, в селе Ворша, появится завод по производству муки, мучных смесей и безглютеновых продуктов«Гарнец».Как производственное предприятие он существует на рынке с 2008 года. Основным видом ее деятельности является производство крупяной и зерновой муки, а также полуфабрикатов мучных и кулинарных изделий. Специалитет компании – выпуск безглютеновых видов муки, макарон и смесей для выпечки. Ассортимент безглютеновой продукции насчитывает около 60 наименований. В среднем «Гарнец» производит около 4 тыс. тонн готовой продукции в год.Сейчас компания реализует экспортный инвестиционный проект стоимостью порядка 300 млн рублей. Расширение производства позволит создать новые рабочие места и увеличить объем выпускаемой продукции. За 2019 год объем экспорта составил около 450 тонн.Свой опыт компания презентовала в декабре 2020 года на Владимирском инвестиционном конгрессе. Это первое российское производство, получившее право маркировать свою продукцию знаком «Перечеркнутый колос» (международный символ безопасности продуктов без глютена).