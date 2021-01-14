Сегодня завершается прием заявок на ежегодный городской конкурс «Педагог года», который на этот раз пройдет в онлайн формате. Открытый урок, сочинение на тему «На пути к новому образованию», описание своего профессионального педагогического опыта и опыта использования Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности – все это участниками предоставляется в электронном виде.Основные мероприятия конкурса - торжественное открытие и «Час знакомства», защита педагогического опыта, творческая мастерская - пройдут на онлайн-платформе.На конкурс подано 15 заявок - шесть от школ и девять от детских садов.Торжественное открытие конкурса состоится 28 января. Подведение итогов, объявление победителей и лауреатов конкурса состоится в марте. По итогам конкурса жюри определяет двух победителей в номинациях «Лучший педагог системы дошкольного образования» и «Лучший педагог общего (дополнительного) образования» и двух лауреатов.Победители конкурса награждаются премией в размере 30 тысяч рублей, для лауреатов премия составит 25 тысяч рублей.