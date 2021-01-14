На брифинге, посвященному текущей эпидемиологической ситуации, вице -губернатор Сергей Шевченко рассказал, что скоро во Владимирскую область приедет еще одна бригада медиков, которая поможет нашим врачам в борьбе с коронавирусом.Однако пока неизвестно, когда именно они приедут и из какого будут региона. В Минздраве пока не сформировали бригаду.Напомним, что все новогодние праздники в регионе работали медики из Башкирии. Среди них – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена. Это врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сестры-анестезисты.Медики из Уфы трудились в инфекционных госпиталях ОКБ и городских больниц №5 и №6 города Владимира.