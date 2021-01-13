В областной столице на Крещенские купания традиционно организуют четыре точки – на озере Глубоком в Загородном парке, на Верхнем Семязинском пруду, на пруду Заклязьменский на улице Восточной и на водоеме на улице Добросельской. Больше всего человек смогут окунуться на Верхнем Семязинском пруду – он рассчитан на 2900 человек, меньше всего - на водоеме в Добром, где готовятся принять 350 жителей. А всего четыре городских купели рассчитаны 5950 человек. По одной купели организуют в Гусь-Хрустальном, Коврове, Александрове, Гороховце. Также купели появятся около поселка Мстера. По три купели оборудуют в Камешковском и Кольчугинском районах, по две – в Петушинском и Меленковском, по пять – в Суздальском, Судогодском и Собинском районах. А всего в области на Крещенские купания оборудуют сорок мест для желающих искупаться. В ГУ МЧС России по Владимирской области напоминают, что список этот может корректироваться. Так в округе Муром решили из-за пандемии коронавируса в этом году не устраивать Крещенских купаний. Не исключено, что другие муниципальные образования тоже последуют их примеру.