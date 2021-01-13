Как сегодня сообщили на брифинге в областной администрации, в области снизился темпы роста заболевания коронавирусом. Но, несмотря на это, в регионе до 15 февраля в кафе, ресторанах и барах нельзя проводить дискотеки, устраивать танцы, конкурсы и караоке. Кроме того, все кафе и прочие заведения общепита могут принимать только половину от возможно числа посетителей, за одним столом не может сидеть больше шести человек, а принимать гостей общепит, за исключением придорожных кафе и столовых на предприятиях, не может с часу ночи до шести утра. Также до середины февраля подросткам до 16 лет нельзя без взрослых приходить в торгово-развлекательные центры, в том числе на фуд-корты. Детские развлекательные центры и игровые комнаты тоже закрыты до середины февраля, за исключением игровых автоматов – они могут работать ,если стоят на расстоянии полтора метра и постоянно дезинфицируются.