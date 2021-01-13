Владимирский областной суд признал законным решение о досрочном освобождении из колонии экс-баскетболиста сборной России Дмитрия Домани, осужденного мошенничество – хищение 44 миллионов рублей. В октябре 2019 года спортсмена осудили за совершение трех преступлений на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В конце прошлого года его адвокат обратилась в Петушинский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания баскетболиста. В начале декабря прошлого года суд, изучив совокупность представленных документов о личности осужденного, пришел к выводу о том, что Дмитрий Домани своим поведением доказал, что не нуждается в полном отбытии срока наказания. И постановил освободить его условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания на срок 2 месяца 24 дня, возложив при этом на него соблюдение определенных обязанностей в период оставшейся неотбытой части наказания. Прокуратура обжаловала постановление, но Владимирский областной суд признал постановление Петушинского районного суда законным и обоснованным, оставил его без изменения. В ближайшее время бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола выйдет на свободу.