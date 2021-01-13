По информации УМВД России по Владимирской области, житель Коврова дал объявление в интернете о покупке крышки багажника и бампера для иномарки. С ним связался неизвестный мужчина, который во время телефонного разговора сообщил, что у него есть необходимые запчасти и выразил готовность их продать. Ковровчанин перевел деньги за покупку на карту звонившего – всего десять с половиной тысяч рублей, но нужные детали так и не получил. Поняв. Что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. Не сразу, но злоумышленника удалось найти – им оказался тридцатилетний житель Екатеринбурга, для задержания которого местные оперативники отправились в командировку. Обвиняемого задержали, он признался и рассказал, что специально приобрел сим-карту, чтобы связаться с потерпевшим, а запчастей для продажи у него изначально не было. Деньги он вернул, но ему предстоит ответить в суде за мошенничество.