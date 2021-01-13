В полицию обратилась жительница Юрьев-Польского района, обнаружившая, что из ее сарая пропала пневматическая винтовка. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, приехавшим полицейским женщина пояснила, что неизвестный проник внутрь, выставив оконную раму. Подозреваемого, сорокашестилетнего местного жителя, оперативники задержали на территории района. Мужчина пояснил, что проник в хозпостройку с целью похитить что-то ценное и, увидев винтовку, забрал ее и сбежал. Похищенное подозреваемый планировал продать. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «кража».