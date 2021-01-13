В текущем учебном году участниками Всероссийской олимпиады школьников стали более 140 тысяч ребят из Владимирской области. Ученики 9-11 классов демонстрируют свои знания по 21 предмету – от астрономии до технологии.- Число участников Всероссийской олимпиады школьников – учащихся образовательных организаций региона, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, растет год от года. Главная льгота, которую предоставляет проект победителям и призерам заключительного этапа, – поступление на профильные направления вузов без экзаменов, – отмечает директор департамента образования Ольга Беляева.Региональный этап Всероса завершится до конца февраля. Ребята, которые покажут лучшие результаты, выступят на заключительном этапе олимпиады и получат шанс поступить в высшие учебные заведения без вступительных испытаний по направлениям, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников.