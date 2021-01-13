Проснувшись рано утром 13 января, хозяин дома увидел, что на кухне горит холодильник. Потушить пожар самостоятельно он не смог, при этом, не вызывая пожарную охрану, вместе с супругой начал выносить из дома имущество. Пожар все это время свободно распространялся.Вынося вещи, женщина задохнулась от угарного газа и погибла. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Только после гибели жены мужчина от соседей позвонил пожарным. Но было поздно - дом уже горел по всей площади (120 квадратных метров), и даже была угроза распространения огня на соседние постройки. Прибывшие пожарные этого не допустили. К ликвидации ЧП привлекалось три единицы техники и 10 человек личного состава.