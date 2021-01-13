13 января в 11.37 в пожарную охрану сообщили о загорании в одной из квартир пятиэтажного дома в Коврове. Когда сотрудники МЧС приехали на место, установили, что из окна квартиры второго этажа идет сильный дым. Кроме того, жильцы верхних этажей оказались отрезаны от путей эвакуации.К людям отправились звенья газодымозащитной службы. С использованием коленчатого подъемника с балконов верхних этажей спасли четыре человека. С помощью спецустройств выведено еще столько же.Параллельно пожарные проникли в квартиру, где находился очаг возгорания. В ванной сотрудники МЧС увидели без сознания 82-летнего мужчину. Его вынесли из дома и обеспечили приток кислорода с помощью дыхательного аппарата. Пострадавший был госпитализирован.- Пожар оперативно ликвидирован на площади пяти квадратных метров. Очаг находился в прихожей, горела мебель, одежда и внутренняя отделка. В настоящее время дознаватели устанавливают все обстоятельства. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электрооборудования, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.Мужчина остался жив, благодаря правильным действиям во время пожара. Выйти из квартиры он не смог, вероятно, из-за того, что огонь преграждал путь к выходу. Тогда он зашел в ванную, налил воду, намочил полотенца, дышал через них и ждал пожарных. Также известно, что в МЧС позвонили поздно.