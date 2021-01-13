Уже в этом году, после получения лицензии, два детских сада примут малышей. Два корпуса на 115 и 50 мест построено в микрорайоне Сновицы-Веризино и детский сад на 50 мест появился на улице Тихонравова. Здесь мест больше всего не хватало.На строительство было выделено свыше 206,4 млн рублей, в том числе 144,8 млн рублей – из федерального бюджета.Напомним, при поддержке федерального бюджета в 2020 году на полную мощность заработали два детских сада на 108 мест каждый в поселке Боголюбово и селе Сновицы. Кроме того, детей приняли 4 новых ДОУ по 50 мест в областном центре.- Сегодня в регионе более 15 тысяч детей раннего возраста имеют возможность посещать детские сады в режиме полного дня. Только во Владимире сохраняется очередь для малышей до трех лет: на 1 января в ней находится 190 детей. 215 новых мест в новых садиках позволят полностью решить проблему, – отметил первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко.В этом году в рамках реализации национального проекта «Демография» запланировано строительство детских садов на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар.