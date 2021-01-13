Владимиро-Суздальский музей-заповедник и музей-заповедник \\"Царское Село\\" свяжут новые нити сотрудничества. Это случилось после того, как директор царскосельского музея Ольга Таратынова посетила усадьбу Храповицких в новогодние праздники. Она считает, что в регионе, где находится большое количество памятников средневековой архитектуры, Муромцево может стать заметным объектом архитектуры XIX века.В ходе знакомства с историей обитателей усадьбы Храповицких выяснилось, что Владимир Храповицкий, бывший владелец имения, учился в Царском селе. В итоге, директор музея-заповедника \\"Царское Село\\" заявила, что это даёт возможность двум музеям проводить совместные исследования, выставки.Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике надеются, что благодаря совместной работе с Царским Селом будут сделаны важные открытия, связанные с судьбами наших соотечественников. А может быть, это даже поможет привлечь, наконец, инвесторов, которые вложатся в восстановление знаменитой муромцевской усадьбы.